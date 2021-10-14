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الدكتور حسام حسني: جميع لقاحات كورونا في آمنة وفعالة ()

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الدكتور حسام حسني: جميع لقاحات كورونا في مصر آمنة وفعالة (فيديو) الدكتور حسام حسني: جميع لقاحات كورونا في آمنة وفعالة ()

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك شواهد على قياس حدوث أي ذروة لفيروس كورونا، مع الأخذ في الاعتبار الوعي المجتمعي ومعدل الزيادة، موضحا أن الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد ذروة الإصابات.

وأضاف حسام حسني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الذروة تستمر من شهر إلى شهر ونصف، مشددا على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الدولة تبذل جهودا مكثفة من أجل توفير الأدوية والأماكن في المستشفيات، مضيفا أنه لا بد من وجود وعي مجتمعي لدي المواطنين، ومساعدة الدولة في التصدي للوباء من خلال الاهتمام بتلقي اللقاحات.

وكشف حسام حسني، أن أقل دولة في نقص الأدوية عالميا، وجميع اللقاحات المتوفرة في البلاد آمنة وفعالة، مشيرا إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا لا يوجد بها أعراض مميزة عن سابقيها، ولا تدل على حدة بل على سرعة انتشار.

المصرى اليوم

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