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نائب أمريكي: الديمقراطية التونسية في خطر

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نائب أمريكي: الديمقراطية التونسية في خطر نائب أمريكي: الديمقراطية التونسية في خطر

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قال النائب الديمقراطي الأمريكي تيد دويتش، اليوم الخميس، إن «الديمقراطية التونسية في خطر» بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان.

وجاء تصريح دويتش خلال جلسة افتراضية للجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأمريكي، لبحث التطورات في تونس.

وأوضح دويتش أن «هناك برلمانيين لا يزالون قيد الاحتجاز بتونس بتهم ذات طابع سياسي ودون مؤشرات على إعادة فتح البرلمان».

وكان سعيد أقر تعيين حكومة هذا الأسبوع، بعد أسابيع من عزل السابقة وتجميد عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قبل أن يلغي في وقت لاحق أغلب أجزاء الدستور ويستأثر بشكل شبه كامل بأغلب السلطات.

ويتعرض سعيد لضغط دولي قوي من دول غربية تحثه على الإسراع في إعلان خارطة طريق تتضمن خطوات للعودة للمسار الدستوري.

المصرى اليوم

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