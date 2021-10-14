«كوفيد 19» يبعد قائد بيرنلي عن مواجهة مانشستر سيتي

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أعلن نادي بيرنلي اصابة المدافع الإنجليزي بن مي بـ فيروس كوفيد 19، وبالتالي غيابه عن المباراة القادمة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، في يوم السبت ضد حامل لقب المسابقة، مانشستر سيتي.

وصرح مدرب الفريق، شون دايتش، أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا «بخير» لكن ليس من الواضح متى سيكون متاحًا مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.

يذكر أن اللاعب قد غاب بالفعل عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري ضد نورويتش سيتي والتي انتهت بالتعادل السلبي، لكن غياب قائد الفريق عن المباراة كان بداعي الإصابة في الكاحل.

لم يكشف شون دايتش عن موقف اللاعب من الحصول على التطعيم ضد الفيروس.

وكانت الصحف الإنجليزي قد كشفت في وقت سابق من شهر أكتوبر عن أن أقل من نصف اللاعبين في معظم أندية البريميرليج قد حصلوا على اللقاح، وكانت هناك مخاوف بشأن انخفاض معدل حصول اللاعبين على التطعيم، الأمر الذي دفع إدارة البريميرليج للنظر فيما إذا كانت ستكافئ الأندية التي سترتفع من معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين لاعبيها وأطقمها الفنية والإدارية.