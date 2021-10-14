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متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل التعاون بين واليونان في مجال الطاقة

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متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل التعاون بين مصر واليونان في مجال الطاقة متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل التعاون بين واليونان في مجال الطاقة

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي بين واليونان يحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية؛ حيث يهدف المشروع إلى إنشاء ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة، وكذلك المساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن مشروع الربط الكهربائي يهدف لتحفيز التعاون الإقليمي والسلام والرخاء وتعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في مشروعات الربط الكهربائي وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.

وتابع: "المشروع يُمثل جزءًا مهما من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر واليونان، مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيز الاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ وتقليل الانبعاثات والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.

المصرى اليوم

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