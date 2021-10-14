بابا الفاتيكان يعرب عن بالغ تقديره لمصر حكومة وشعبًا

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أعرب قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن بالغ التقدير الذي يكنه لمصر حكومة وشعباً .

وأثني البابا فرانسيس خلال استقباله السفير محمود سامي، سفير مصر لدى الكرسي الرسولي، صباح اليوم بمقر القصر الباباوي وذلك لتوديعه بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسته للبعثة المصرية لدى الفاتيكان ، على جهود السفارة المصرية على مدار السنوات الماضية، وحرص السفير على توطيد أطر التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير محمود سامي عن بالغ تقديره لقداسة البابا فرانسيس، مشيداً بجهود قداسته الحثيثة لإيصال رسالة سلام للعالم أجمع وحرصه على نشر مفهوم الأخوة والمساواة بين الجميع وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان وتقبُل الآخر.

كما وجّه الشكر لقداسته على كل ما لاقاه خلال فترة عمله من تعاون وحرص من قِبل الكنيسة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مُتمنياً مزيد من الازدهار للبلدين.