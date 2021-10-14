محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإعادة استغلال أصل عقاري بشبين الكوم

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شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة المنوفية وشركة تجارية لإعادة استغلال أصل من الأصول غير المستغلة لتحقيق أفضل استفادة للطرفين باعتباره موقع متميز بمدينة شبين الكوم على مساحة 430 م2 بناصية شارعي الجيش وسعد زغلول.



واتفق الطرفان على إنهاء التراخيص والعقود المبرمة بتواريخ سابقة بالتراضي والتنازل عن أي أحكام صدرت في هذا الشأن، على أن تتقدم الشركة بدراسة جدوي لمشروع بناء برج تجاري وإداري وسكني على ذات الموقع بنظام حق الانتفاع وفقا للرسومات الهندسية ودراسات الجدوى على أن تتحمل الشركة تكلفة المشروع بنسبة 75 % واستخراج كافة التصاريح الخاصة بالهدم والبناء على نفقاتها الخاصة وفقا للرسومات الهندسية المعتمدة من محافظة المنوفية، على أن تقوم المحافظة بتقديم كافة التسهيلات في استخراج التصاريح.



وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من المشروع تعظيم موارد المحافظة حيث تم الاتفاق على توزيع استغلال المشروع بنسبة 70 % لمحافظة المنوفية، 30 % للشركة.