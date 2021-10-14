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رئيس الشهر العقاري: تفعيل المرحلة الأولى لسيارات التوثيق المتنقلة

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رئيس الشهر العقاري: تفعيل المرحلة الأولى لسيارات التوثيق المتنقلة رئيس الشهر العقاري: تفعيل المرحلة الأولى لسيارات التوثيق المتنقلة

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قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن وزارة العدل قامت باستحداث خدمة سيارات التوثيق لرفع كفاءة الخدمة في مكاتب التوثيق، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى بدأت بسيارات توثيق متنقلة في الجيزة والقاهرة، والإسكندرية، والمرحلة الثانية تبدأ الأسبوع المقبل بإذن الله.


وتابع "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المرحلة الثانية من السيارات المتنقلة تشمل 10 سيارات، وستقوم بتغطية 10 محافظات بإذن الله، مشيرًا إلى أن هذه السيارات ستجوب الجمهورية من خلال تخصيص سيارة لكل محافظة، وستتواجد السيارة في الأماكن الكثيفة.

ولفت إلى أن سيارات التوثيق المتنقلة ستتواجد في مراكز الشباب، والوحدات المحلية، أو الأماكن التي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يقضي على الزحام من خلال خدمة الشباك الواحد.

المصرى اليوم

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