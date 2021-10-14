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قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه وبعض الحبوب مثل الأرز والذرة الرفيعة، ولدينا فائص يقدر بـ5 ملايين طن من المنتجات الزراعية تصدر لمعظم دول العالم.

وتابع «أبوصدام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن مصر لديها عجز في الحبوب مثل القمح والذرة الصفراء، والمحاصيل الزيتية مثل السمسم والزيتون، مشيرًا إلى أن مصر تزرع 3.5 مليون فدان، وهذه مساحة كبيرة جدًا؛ في حين أن مساحة مصر لا تزيد عن 10 ملايين فدان، والعجز ناتج من الاستهلاك الكبير، فمصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في استيراد القمح.

وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والألبان والأسماك، ولدينا عجز في اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي قام بدور كبير جدًا في تنمية الثروة الحيوانية من خلال قروض البتلو، ولكننا نتمنى المزيد من التعاون لزيادة الثروة الحيوانية.