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النيابة الإدارية تحقق في شكوى صيدلانية بالزقازيق تتهم موظفه بشطبها من دفتر الحضور

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النيابة الإدارية تحقق في شكوى صيدلانية بالزقازيق تتهم موظفه بشطبها من دفتر الحضور النيابة الإدارية تحقق في شكوى صيدلانية بالزقازيق تتهم موظفه بشطبها من دفتر الحضور

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قررت النيابة الإدارية بالزقازيق «القسم الثانى»، برئاسة أمين عبدالرحمن، وبإشراف المستشار عمرو عوض مدير النيابة، استدعاء شهود الواقعة التي شهدتها الوحدة الصحية بكفر عطا سلامة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، وتكليف التفتيش المالى والإدارى بالنيابة؛ لفحص دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة الصحية، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص.

وكانت النيابة قد تلقت شكوى من صيدلانية بالوحدة اتهمت فيها إحدى الموظفات بذات الوحدة باضطهادها والتنمر عليها والتزوير والتشطيب في دفتر الحضور والانصراف يوم 28/9/2021 والتعدى عليها والسحل في اليوم التالى بمقر العمل، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، كما تلقت النيابه في تاريخ لاحق شكوى من موظفة المشكو في حقها تتهم فيه الصيدلانية الشاكية بالتعدى عليها بالضرب.

واستمع المستشار أمين عبدالرحمن، رئيس النيابة، صباح اليوم، لأقوال الصيدلانية الشاكية في البلاغ المقيد برقم 1280/ 2021، وبالعرض على المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجه بسرعه إنهاء التحقيقات في القضية والعرض فور انتهاء التحقيقات.

المصرى اليوم

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