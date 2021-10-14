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إصابة 6 أشخاص في حادثين ببني سويف

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إصابة 6 أشخاص في حادثين ببني سويف إصابة 6 أشخاص في حادثين ببني سويف

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استقبل مستشفى بني سويف الجامعي منذ قليل، 6 مصابين في حادثين إنقلاب توك توك بمركز ببا، ومشاجرة بقرية زلطة بمركز بني سويف، وجاري تقديم الاسعافات الأولية لهم.

وأصيب 6 أشخاص في حادثين ببني سويف، بكدمات واشتباه كسور في حادثين الأول ناتج عن إنقلاب توك توك بقرية ملاحية علي جمعة بمركز ببا جنوب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، والثاني ناتج عن مشاجرة بقرية زلطة التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الاولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك بقرية ملاحية علي جمعة التابعة لمركز ببا، ما اسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات واشتباه كسور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي 3 مصابين في الحادث وهم: عبد الله محمد منازعة، 35 سنة، مقيم قرية طنسا، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر، ونعمة محمد علي، 43 سنة، مصابة اشتبا كسر بالساق اليمنى، وهنا خلف محفوظ، 10 سنوات، طفلة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وجاري تقديم الاسعافات الاولية لهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بقرية زلطة التابعة لمركز بني سويف، ما اسفر عن وقوع 3 حالات إصابة وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: " هبه . ر . ذ " 35 سنة، مصابة اشتباه كسر بالضلوع، وشقيقتها" دعاء . ر . ذ " 22 سنة، مصابة بحالة إغماء، و" نادية . ر . م " 55 سنة، مصابة بحالة إغماء، وجاري اسعافهم داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

المصرى اليوم

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