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بعد شكوى مواطن .. لجنة تعاين عدم وجود سور في مدرسة بملوي

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بعد شكوى مواطن .. لجنة تعاين عدم وجود سور في مدرسة بملوي بعد شكوى مواطن .. لجنة تعاين عدم وجود سور في مدرسة بملوي

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بناءً على تكليفات اللواء اسامه القاضي، محافظ المنيا، بفحص شكوى أحد المواطنين خلال المؤتمر الشبابى حول مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة الذى يتضرر فيها من عدم وجود سور خارج مدرسة عزبة عبدالرحيم التابعة لمجلس قروى المعصرة بمركز ملوي.

وقام اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بفحص الشكوى والوقوف على أسباب المشكلة والعمل على حلها. وقال إنه بناءً على تكليفات اللواء محافظ المنيا، تم التوجه لمكان الشكوى وإزالة أسباب الشكوى ورفع كافة الإشغالات بجانب المدرسة، وإعداد تقرير للعرض على محافظ المنيا لإمكانية بناء سور للمدرسة.

المصرى اليوم

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