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وكيل حقوق إنسان النواب : القانون لم يستثن الأطباء من الحبس الاحتياطي

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وكيل حقوق إنسان النواب : القانون لم يستثن الأطباء من الحبس الاحتياطي وكيل حقوق إنسان النواب : القانون لم يستثن الأطباء من الحبس الاحتياطي

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قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي، في حالة وجود بعض الأخطاء الطبية التي تحدث في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن القانون وجه بتشكيل جهة للمسؤولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال الطبي.

وتابع النائب أيمن أبوالعلا، أن حبس الطبيب احتياطيا موجود في القانون ولكن بأمر من النائب العام، موضحا أن الطبيب لا يمكن أن يكون متعمد هذا الخطأ والذي قد يكون عدم تخصص أو إهمال أو عدم اعتبار معايير مهنية وهو ما ينظمه القانون.

المصرى اليوم

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