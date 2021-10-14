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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بمشهد تمثيلى لتعطيل أحد الأشخاص عن آداء الصلاة ومحاولة سرقة متعلقاته الشخصية ،وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الشخصية على تطبيق»تيك توك«يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بآداء مشهد تمثيلى ساخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بآداء الصلاة، ويأتى من خلفه شخصان يقومان بمحاولة سرقة متعلقاته الشخصية وتعطيله عن الصلاة، وظهور إحدى الفتيات لمنعهما».

واضافت :«بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد هوية صاحب الصفحة (طالب- مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وتبين أنه الذي كان يقوم بآداء دور القائم بالصلاة في مقطع الفيديو المشار إليه،وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بقيامه بالتمثيل صحبة آخرين بقصد تحقيق أكبر عدد من المشاهدات، وجارى تحديد باقى الأشخاص بمقطع الفيديو وضبطهم ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».