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تنفيذ 18 قرار إزالة في كفر الشيخ

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تنفيذ 18 قرار إزالة في كفر الشيخ تنفيذ 18 قرار إزالة في كفر الشيخ

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 18 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18، اليوم الخميس، منهم إزالة 16 حالة تعدي بمركز الرياض على مساحة 1036 متر مباني، وحالتي تعدي على أراضي زراعية على مساحة 4 أفدنة و4 قراريط بالتعاون مع مديرية الأمن.

وتمكنت الحملة بمركز الرياض برئاسة جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض بالتعاون مع قوة شرطية من إزالة 18 حالة تعدي على أملاك الدولة، ليرتفع عدد أعداد الإزالات التي تم ازالتها ضمن المرحلة الثانية من الموجه 18 لـ51 حالة تعدي.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

المصرى اليوم

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