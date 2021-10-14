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بورسعيد : إزالة 21 تعدٍ على أملاك الدولة

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بورسعيد : إزالة 21 تعدٍ على أملاك الدولة بورسعيد : إزالة 21 تعدٍ على أملاك الدولة

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة، وإعادة الانضباط للشارع، لافتا إلى أن حي الزهور برئاسة فوزي الوالي شن حملة مكبرة اليوم الخميس أسفرت عن تنفيذ عدد ٢١ قرار إزالة تعدي على أملاك الدولة «محلات سوق الملابس المستعملة» بمنطقة التعاونيات وإزالة جميع المخالفات بها لفرض الانضباط واسترداد ممتلكات الدولة.

أوضح المحافظ، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من حملات الإزالة حتى يتم الانتهاء من جميع التعديات، في إطار الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الظاهرة .

المصرى اليوم

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