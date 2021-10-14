شباب المقاولون العرب يهزم فاركو بثلاثية

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فاز شباب المقاولون العرب في مباراته الثانية على فاركو بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ لحظات واقيمت على ملاعب المقاولون بالجبل الاخضر.

وبذلك الفوز يتصدر المقاولون الترتيب المركز الأول أحرز أهداف المقاولون حازم إسماعيل وعبدالرحمن أكمل وأنور محمد وجاءت المباراة حماسية منذ البداية.

وأعرب محمد عبدالعزيز زيزو المدير الفني لفريق المقاولون عن رضاه التام عن مستوى لاعبى فريقه وأشاد محمد رضوان بالفوز وأكد على أن الروح القتالية للفريق هي اهم أسباب الفوز وقام بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء وقام بمصافحتهم واكد ان اسم المقاولون كبير جداا يقود جهاز فنى للمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى وسعد عبدالباقى مدرب عام واحمد صابر مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى الفريق واسلام اسحاق عبدالتواب إصابات ملاعب وشعبان فتحى عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادراة.