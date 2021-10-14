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الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت

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الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد مثل مرسى مطروح والسلوم وإسكندرية، مع استقرار حالة الطقس على باقي محافظات الجمهورية خلال الأسبوع القادم.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، النصف الثاني من الخريف سيشهد تقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول مع انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، يجب على طلاب المدارس والمواطنين عدم ارتداء الملابس الثقيلة أثناء ساعات الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتداء الملابس الثقيلة سيكون بعد أسبوعين.

المصرى اليوم

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