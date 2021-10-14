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ممثلة أمريكية تثير غضب إسرائيل بصورة عن فلسطين

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ممثلة أمريكية تثير غضب إسرائيل بصورة عن فلسطين ممثلة أمريكية تثير غضب إسرائيل بصورة عن فلسطين

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صورة لخارطة فلسطين التاريخية، أحدثت ضجة في الولايات المتحدة، نشرتها الممثلة والناشطة الأمريكية سوزان ساراندون بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالتزامن مع يوم السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

تقرير مصور لقناة «الغد»، أشار إلى أن الصورة تقارن مساحة الأرض التي استولى عليها المستوطنون بين 1918 و2021، بالأرض المنتزعة من سكان أمريكا الأصليين بين 1492 و.2021

تفاعلت مع التغريدة منظمة gewish voice for peace، صوت يهودي من أجل السلام، حيث أعادت نشرها وشكرت سوزان على دعمها حق الفلسطينيين في العودة.

المنظمة يسارية تنشط في الولايات المتحدة وتدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

عريضة تطالب بوضع اسم فلسطين على خرائط جوجل - صورة أرشيفية

هذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها ساراندون عن دعمها للفلسطنيين، حيث غردت خلال الحرب ضد غزة في مايو وغردت أيضا تضامنا مع حي الشيخ جراح.

المصرى اليوم

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