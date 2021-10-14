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الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

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الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

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أهابت سفارة دولة الكويت في بيروت بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان اليوم الخميس التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

ويأتي ذلك غداة الإعلان عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 على الأقل في اشتباكات مسلحة تخللها تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية تزامناً مع تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.

ودعت السفارة الكويتية، وفقاً لما نقلته (كونا)، المواطنين المتواجدين في لبنان إلى مغادرتها كما دعت الراغبين في السفر إليها التريث أخذاً بعين الإعتبار المستجدات على الساحة اللبنانية.

وطلبت من المواطنين المتواجدين حالياً في لبنان التواصل معها في حال الحاجة إلى أي مساعدة أو الرغبة بالاستفسار.

المصرى اليوم

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