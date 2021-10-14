دمياط .. نادي الفناجيلي والحضري.. الرئاسة بين عصام عمر وأبوجنبه

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20 أكتوبر المقبل، موعدا تنتظره جماهير دمياط حسم تشكيل مجلس إدارة نادي دمياط الجديد والتي تحددها الجمعية العمومية للنادي، وسط منافسة شرسة بين محمد أبوجنبه الرئيس المجمد لنادي دمياط والمرشح الحالي في الانتخابات المرتقبة على رئاسة نادي دمياط الرياضي، والمهندس عصام عمر رجل الأعمال الشاب ورئيس مجلس الأمناء بالتربية والتعليم بالمحافظة، حيث يعتمد أبوجنبه على خبرته الانتخابية، توليه مسئولية الفريق على مدار سنوات طويلة وسط تخلي الكثيرين عن مساندة الفريق وانعدام الإمكانيات وأي دعم مادي، ويعتمد أبوجنبه أيضا على حصوله على حكم من القضاء الإداري مؤخرا ببراءته من كافة التهم التي وجهتها له الجهة الإدارية والتي اتخذت على أثره قرارا بتجميد مجلسه .

ويتنافس على المقعد المهندس عصام عمر رجل الاعمال ورئيس مجلس الأمناء بالتربية والتعليم على مستوى المحافظة، الذي يخوض الانتخابات معتمدا على قبوله الشعبي ورصيده الملحوظ في العمل العام والخدمي، وعمر يكتسب تأييد عدد كبير من الراغبين في تغيير الدماء، ضرورة وجود فكر جديد لإدارة شؤون النادي وإنقاذ الفريق من أزمته الحالية التي ألقت به لدوري الدرجة الثالثة، وحرص عمر على دعم النادي بالتبرع بمبلغ 250 ألف جنيه قبل موعد فتح باب الترشح، علاوة على إعلانه امتلاك خطة شابة وطموحة لخلق موارد واستثمار أصول النادي .

فيما حسم بعض المتقدمين للترشح مقاعدهم، ومن بينهم حماده سعد الذي فاز بمنصب أمانة الصندوق بالتزكية، ومحمد العسيلي بمقعد العضوية، تنحصر المنافسة على رئاسة النادي بين محمد أبوجنبه والمهندس عصام عمر، وبين المرشحين أحمد سليم عاطف عطيه على منصب نائب رئيس نادي دمياط .

من الجدير بالذكر، أن نادي دمياط له تاريخ عريق يرتبط بعدد من رموز الرياضة الذين يمتلكون تاريخا مشرفا ومنهم رفعت الفناجيلي وعصام الحضري، وواجه خلال السنوات الأخيرة ظروفا قاسية واجه خلالها الهبوط، وفشل خلالها في تحقيق آمال وطموحات جماهير النادي التي تحلم بعودة فريقها للدوري الممتاز .