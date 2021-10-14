أخبار عاجلة

إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة المولد النبوي الشريف -
طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء -
"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة -
أمطار خفيفة على السواحل.. الأرصاد نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد -
روسيا.. سائق يخفي جريمة دهسه رجلا بطريقة مبتكرة والشرطة يكشف ما أخفاه -
الاستعدادات لانطلاق مؤتمر "دعم ليبيا" في طرابلس -
ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري -
"صيغة موسكو" حول أفغانستان تدعو طالبان لتبني سياسات معتدلة.. هل تستجيب؟ -
تواصل احتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية -
فيديو.. تزويد مقاتلات سو-24 و سو-30 بالوقود في الجو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الخارجية الروسية: لافروف يناقش خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي مع نظيره الإيراني

Print
الخارجية الروسية: لافروف يناقش خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي مع نظيره الإيراني الخارجية الروسية: لافروف يناقش خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي مع نظيره الإيراني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر الهاتف، خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

وقال بيان الخارجية: "تم الحديث عن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتأكيد على أن استعادة العمل بـ"الاتفاق النووي" في صيغته الأصلية المتوازنة هي السبيل الصحيح والوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية".

وفي السياق، أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها مستعدة دائما للدخول في مفاوضات حول البرنامج النووي تقود إلى اتفاق حقيقي وليس "على الورق"، وذلك خلال زيارة لمساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران.

وتقرر في نهاية الاجتماع استمرار المشاورات بين الطرفين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال الأيام المقبلة في بروكسل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فصل الكهرباء عن مدينة الحسنة بوسط سيناء للصيانة الدورية

فصل الكهرباء عن مدينة الحسنة بوسط سيناء للصيانة الدورية

إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة المولد النبوي الشريف

إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة المولد النبوي الشريف

طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء

طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء

حبس عصابة ترويج المخدرات في القناطر الخيرية

حبس عصابة ترويج المخدرات في القناطر الخيرية