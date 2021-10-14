الخارجية الروسية: لافروف يناقش خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي مع نظيره الإيراني

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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر الهاتف، خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

وقال بيان الخارجية: "تم الحديث عن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتأكيد على أن استعادة العمل بـ"الاتفاق النووي" في صيغته الأصلية المتوازنة هي السبيل الصحيح والوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية".

وفي السياق، أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها مستعدة دائما للدخول في مفاوضات حول البرنامج النووي تقود إلى اتفاق حقيقي وليس "على الورق"، وذلك خلال زيارة لمساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران.

وتقرر في نهاية الاجتماع استمرار المشاورات بين الطرفين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال الأيام المقبلة في بروكسل.