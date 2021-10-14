«انتصارات أكتوبر الخالدة».. صالون ثقافي الغردقة

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد أدريس، حيث عقد قصر ثقافة الغردقة الصالون الثقافي الأدبي بعنوان «انتصارات أكتوبر الخالدة» بمناسبة مرور ٤٨ عام على ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، أدار الصالون أحمد محمد عبدالباسط مدير المدينة الشبابية بالغردقه، بدأت الفعاليات بندوة بعنوان «الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيد» تحدث فيها كل من سحر عثمان، وعلاء محمد عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، ومنها الثقه بالنفس والصمود والصبر وبث روح التعاون والإخاء بين الناس والولاء للوطن وضرورة الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه من المعتدين، كما تضمن الصالون أمسية شعرية لإلقاء بعض القصائد الوطنية بحضور الشعراء عصام محمد المهدي، سيد أحمد الطيب وأعضاء نادي الأدب القصر، واختتمت الفاعليات بالعزف الموسيقي على آلة العود للفنان كارم محمود حامد والفنان محمد صالح بركات.

نظم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان «التلوث وأخطارة» وأوضح عابدين سعيد رئيس قرية أبورماد أن البيئة تعاني من وجود العديد من مصادر التلوث، ومن أهم هذه المصادر: الأبخرة والغازات السامة الناتجة عن احتراق الوقود، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية ومصادر التلوث الأخرى الناتجة عن تسرب مخلفات المصانع في المسطحات المائية، بينما نفذ بيت ثقافة القصير يوم مفتوح للأطفال بإستضافة حضانة الشبان المسلمين بالقصير، قامت مسئولة النشاط بعمل ألعاب مختلفة بالحروف للأطفال، وإقامة مسابقات واللعب بالكراسى والأغانى الوطنية المختلفة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بجانب قراءة بعض القصص وتقديم نصائح بعدم الكذب والأمانة، كما قدمت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة حكي عن الزيادة السكانية، حكتها أميرة عبدالعزيز.