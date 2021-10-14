الداخلية تكشف ملابسات استغاثة أجنبية من مصري لرفضه إثبات نسب طفل بكفر الشيخ 

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً إستغاثة إحدى السيدات بكفر الشيخ تحمل طفل، تضررت من أحد الأشخاص لرفضه إثبات نسب الطفل،وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً إستغاثة إحدى السيدات «أجنبية الجنسية» بمحافظة كفر الشيخ تحمل طفل، تضررت من أحد الأشخاص لرفضه إثبات نسب الطفل».

واضافت :«بالفحص تم تحديد هوية السيدة (ربة منزل – تحمل جنسية إحدى الدول) مقيمة لدى (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشسخ)، وأقرت أنها كانت تعمل لدى إحدى السيدات بدائرة المركز، وأثناء تواجدها بالمنزل قام نجل السيدة المشار إليها بالتعدى عليها مما أسفر عن حملها سفاحاً وولادتها للطفل المشار إليه ورفض الأخير عقد قرانه عليها أو إثبات نسب الطفل، وأضافت بعدم تحريرها ثمة محاضر في أي جهة».

وتابعت :«تم إستدعاء المتهمة والمشكو في حقه، وبمواجهته بأقوال الشاكية إعترف بإرتكاب الواقعة ولدى معرفته بحملها إتفق معها على إجراء التحاليل الطبية اللازمة لإثبات نسب الطفل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة».