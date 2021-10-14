محافظ أسوان: انطلاق المرحلة الثانية للموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تنفيذ سلسلة حملات إزالة مكبرة ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ ١٨ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسترداد حق الدولة والتصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة سواء المباني أو الأراضى الزراعية وحرم نهر النيل، مشيراً بأن سلسلة الحملات بدأت بمركز إدفو وإستمرت على مدار ثلاثة أيام أسفرت عن إزالة ١٠٣ حالة تعدى بإجمالى مساحة ٢١ ألف و١٥٨ م٢ منها ٨١ حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة ٤ فدان و١٦ قيراط و٥ أسهم، بجانب ٢٢ حالة تعدى على أراضي مبانى بمساحة ألف و١٢٢م٢ .

وقد شدد اللواء أشرف عطية على التنسيق مع قوات الأمن ومسئولى الرى ومختلف الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لإستكمال سلسلة الحملات المتتالية لتشمل مختلف قرى ومدن المحافظة وذلك لحماية الأراضي أملاك الدولة بكل أشكالها وأيضاً الأراضى حرم نهر النيل والمجارى المائية مع التصدى بكل حزم لردع المخالفين والمتعديين وتحويلهم للنيابة العسكرية لتوقيع العقوبات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم .