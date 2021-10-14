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أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الأقصر

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أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الأقصر أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الأقصر

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فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية "عمل مراية فنية" نفذتها شيماء سعيد، بجانب عقد محاضرة بعنوان "البرنامج الهندسي اتوكاد Autocad " ألقاها د. وائل أبو المجد، وقام بشرح أداة رسم الخطوط واختصارها وخصائصها، والفرق بينها وبين أداة رسم الخط، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "انتصار أكتوبر السلام والبناء" ألقاها على حسان، موضحاً أن أكتوبر معجزة حديثة بأيدي مصرية، ويمكن هزيمة الوهم بأبسط الأفكار.

قدم قصر ثقافة حسن فتحي فقرة إنشاد ديني للمنشد على سيد، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ختام ورشة تعليم الخياطة بعنوان "كيفية عمل مفرش بخيط الصوف" نفذتها سعاد أحمد، بينما نظمت مكتبة الكيمان الثقافية قراءة كتاب بعنوان "موسوعة الآلف عام.. شخصيات صنعت التاريخ" تأليف اسمية جانو، ناقشه محمد زين، ويحتوي الكتاب على العديد من الشخصيات التي أثرت في الفكر الإنساني، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حرف يدوية تنفيذ عروسة المولد النبوي نفذتها دعاء مصطفى، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "المرأة المصرية عبر العصور" حاضرتها وردة حسن، موضحة دور المرأة منذ التاريخ الفرعوني، ورفاعة الطهطاوي وقضية تعليم الفتاه، وإنشاء أول مدرسة حكومية لتعليم الفتاة في ودور زوجة الخديوي إسماعيل، بجانب إقامة أمسية شعرية بعنوان "مشاوير" للشاعر فؤاد حجاجي أدارتها وردة حسن.

عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذها محمد خالد، كما وأقيم بقصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية نفذتها أميرة حمودة، بالإضافة إلى أقامت دوري ثقافي قدمته مقبولة بدوي وتم طرح أسئلة دينية ورياضية، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر حسن مغربي.

المصرى اليوم

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