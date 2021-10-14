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عروض فنية في حياة كريمة بثقافة بني سويف

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عروض فنية في حياة كريمة بثقافة بني سويف عروض فنية في حياة كريمة بثقافة بني سويف

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في إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية والنائية، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم الفعاليات بفرع ثقافة بني سويف لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، لليوم الثاني على التوالي بقرية بهبشين بمركز ناصر.

تضمنت الفعاليات عرض مواهب لأطفال القرية في الشعر والغناء، بجانب عرض فني مختارات من فرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة لثقافة بني سويف، والتي قدمت فقرات الصعيدي، الصيادين، نقطة مياه، أعقبها أمسية شعرية للشاعر نبيل سيد علي قصيدة بتغيبي، والموهبة شهد عادل قصيدة الدين، قبل ما فارق، وفى الختام قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية رقصة التنورة، جاء الحفل بحضور القائم بأعمال مدير عام ثقافة بني سويف، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.

المصرى اليوم

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