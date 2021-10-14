ناقد: جمال عبدالناصر أهدى نازك الملائكة شقة في حدائق القبة.. وماتت بها مكتئبة بسبب «الذكورية

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قال الكاتب والشاعر والناقد شعبان يوسف، مؤسس منتدى «ورشة الزيتون الأدبية»، إن نجيب محفوظ شخصية ثورية داخل روايته وأفكاره، مشيرًا إلى أنه وصديقه الشاعر الراحل محمود نسيم عكفا على قراءة أعماله وأعمال صلاح عبدالصبور وطه حسين.

وأضاف يوسف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على فضائية «CBC»: «إحنا عايشين في الخير الفكري لطه حسين»، مستطردًا بأن هناك منظومة وثقافة أثرت على كبار المفكرين الذين انجبتهم مصر في هذه الفترة.

كما تطرق مؤسس منتدى «ورشة الزيتون الأدبية»، إلى الأديبة الراحلة مي زيادة، موضحًا أنها أختزلت في أنها صاحبة صالون، كما أختزلت في بعض قصص الحب، رغم أنها كانت متقدمة كانت عصرها، حيث كانت تجيد 8 لغات، وكتبت شعرا باللغة الفرنسية والرواية باللغة الإنجليزية.

ولفت، إلى أنه يعد بحثًا عن مي زيادة وسيكون صادما لأنه سيتحدث عن أسماء مصرية أهملتها، وتعمدت تهميشها، وبخاصة أنها كانت منافسة للعقلية المصرية التي لا تقبل أن تتسيد المرأة.

وتحدث الناقد، عن الشاعرة العراقية نازك الملائكة، حيث تأثرت بوباء الكوليرا وألفت قصيدة تحمل اسمها، حيث أصبحت أشهر قصيدة في الشعر الحديث، واعتبرها البعض أنها رائدة الشعر الحديث، مردفًا: «لكن الحس الذكوري رفض هذا الأمر وقيل إن بدر شاكر السياب كتب قصيدة قبلها لكنه تأخر في نشرها، وظل الصراع بين القصيدتين والشاعرين مستمرًا».

وأشارت، إلى أن الهجوم الذي تعرضت له نازك الملائكة بسبب ما وصفه يوسف بـ«الذكورية» أصابها بالاكتئاب فمنحها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حدائق القبة، وعاشت فيها إلى أن أحيلت إلى المعاش وماتت مكتئبة.