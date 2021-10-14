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طقس لطيف الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح في شمال سيناء

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طقس لطيف الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح في شمال سيناء طقس لطيف الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح في شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار،ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح والشبورة المائية

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 19 و33 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 22 و28 درجة، ومدينة رفح ما بين 22 و28 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 19 و33 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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