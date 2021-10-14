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مسؤول إسرائيلي: أمريكا أكدت معارضتها للاستيطان

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مسؤول إسرائيلي: أمريكا أكدت معارضتها للاستيطان مسؤول إسرائيلي: أمريكا أكدت معارضتها للاستيطان

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قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس إن الولايات المتحدة أوضحت خلال محادثات جرت هذا الأسبوع معارضتها لقيام إسرائيل ببناء مستوطنات على أرض محتلة يحتاجها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الأمريكي أثار القضية خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين كبار في واشنطن، قال المسؤول الإسرائيلي للصحفيين «نعم».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، «أثاروها، وليس في صورة ‘عمل عظيم‘.. تفضلوا يا رفاق».

وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تعارض مزيدا من التوسيع للمستوطنات اليهودية. وتعتبر معظم الدول تلك المستوطنات غير شرعية بينما تجادل إسرائيل بشأن ذلك.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن هذا الشهر إن إسرائيل تعلم جيدا وجهة نظر الإدارة بخصوص ضرورة الكف عن الأعمال التي يمكن اعتبارها «استفزازية» وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

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