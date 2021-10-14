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العسومي يهنئ الإمارات لفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان

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العسومي يهنئ الإمارات لفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان العسومي يهنئ الإمارات لفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان

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هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا لفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، معتبراً أن هذا الفوز المستحق يعد إنجازا جديداً يضاف لسجل إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان التي حققتها دولة الإمارات العربية على كافة المستويات عربياً وإقليمياً ودوليًا.

وأضاف العسومي، أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر تتويجاً لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية.

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