نجيب ساويرس : «وزيرة الصحة بـ100 راجل وكفاية قطع الأرزاق اللي حصل بسبب كورونا»

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لاقتراحات اماكن الخروج

قال المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة قبل انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، إنه لم يكن هناك رهان على شيء بل قدمنا مهرجان حبا في السينما وفي سعادة الناس التي يبسطها السينما والأفلام رغم تحديات كورونا التي واجهناها العام الجاري والماضي.

وتابع ساويرس/ في تصريحات تلفزيونية، قبل حفل الافتتاح: «أنا مش النوع اللي بدجل أو بدعي لكن حقيقي «وزيرة الصحة بـ100 رجالة حقيقي.. وتعمل معنا وفيه جيش من الممرضات والأطباء وساعدتنا نتعايش مع كورونا منذ الدورة الماضية وفي عز كورونا وهذا العام أيضا. وأضاف: «حاولنا الخروج بالمهرجان رغم كل الصعوبات لمساعدة الجميع.. مش كفاية قطع الأرزاق اللي حصل بسبب كورونا؟«.

وحول قيام المهرجان بتطعيم ضيوفه ورواده بلقاح كورونا قال ساويرس: «أنا خدت التطعيم وصحابي خدوه والدنيا تمام». واختتم «الجونة عمل مكان ساحر وجو ساحر».