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السامر في قصيدة جديدة يرثي عمه: ياعضيد أبوي وذخر جدي فقدناك

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طابت لك الأيام من طيب يمناك.. مرحوم عد الذكر بأول وتالي

السامر في قصيدة جديدة يرثي عمه: ياعضيد أبوي وذخر جدي فقدناك

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة رثى فيها عمه الأمير عبدالله بن محمد بن عبد العزيز - رحمه الله- ومشيدًا في أبياتها بمواقفه المشهودة وحكمته وعقله الراجح في التعامل مع القضايا المختلفة.

وقال الشاعر في قصيدته
يا عضد أبوي وذخر جدي فقدناك /
ياللي بمثلك ما تجود الليالي /
طابت لك الأيام من طيب يمناك/
مرحوم عد الذكر بأول وتالي/
مجد العقل في قمة طويق ناداك /
ترقا مراقي بالوفاء كل عالي /
مسقي على درب المراجل ظماياك /
سحابة ٍتروي جميع المفالي /
يا سعد عين اللي من الوقت ينصاك /
يلقى لراسه في جنابك اظلالي /
والله يابو فيصل من ادناك لاقصاك /
ماجابت الخفرات مثلك مثالي /
طيبك يلحف بالمراجل دناياك /
مثلك شنار المجد في كل حالي /
راجح عقل من كون الكون مبداك /
مبدأ الأئمه من جدود وخوالي /
حرٍعلى روس الشواهيق مرباك /
مجدك بهداتك يصيد الجزالي .،.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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