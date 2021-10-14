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المبعوث الأممي يطالب بوقف التصعيد في مأرب

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المبعوث الأممي يطالب بوقف التصعيد في مأرب المبعوث الأممي يطالب بوقف التصعيد في مأرب
"غروندبرغ" دعا الأطراف اليمنية إلى التهدئة

المبعوث الأممي يطالب بوقف التصعيد في مأرب

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (الخميس)، بوقف التصعيد العسكري في محافظة مأرب، التي تشن عليها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات مستمرة منذ أشهر.

وذكر "غروندبرغ" خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الوضع في اليمن، أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بتسوية سياسية متوافق عليها، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أن الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للمدنيين اليمنيين، بينما يجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف اليمنية إلى التهدئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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