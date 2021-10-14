رئيس الوزراء اللبناني يعتذر عن اشتباكات اليوم ويعلن غداً حداداً عام

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قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لرويترز اليوم الخميس إن أحداث اليوم هي «انتكاسة للحكومة لكن سنتجاوزها». وأضاف ميقاتي في مقابلة «لبنان يمر بمرحلة ليست سهلة بل صعبة، التشبيه كالمريض أمام غرفة الطوارىء، مع تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارىء». ومضى يقول «لا يزال أمامنا مراحل كثيرة للشفاء التام».

أعلن ميقاتي، أن يوم غد الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف التي شهدتها بيروت الخميس.

وأصدر ميقاتي، حسب مكتبه الإعلامي، مذكرة جاء فيها أن الجمعة يعلن «يوم إقفال عام حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث اليوم، بحيث تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة».

كما قدم رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اعتذاره عن الاشتباكات المسلحة التي حصلت في بيروت، معتبرا رغم ذلك أن الجيش أثبت خلال اضطرابات اليوم في بيروت قدرته على حفظ الأمن.

وفيما يخص سير التحقيقات في قضية مرفأ بيروت قال ميقاتي في تصريحات سابقة: «نحن سلطة تنفيذية ولا نستطيع التدخل في القضاء... ندعو الجسم القضائي، وفي حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه».

وشدد على أن عزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ليس بيد السياسيين، مضيفاً أنه: «لا دولة من دون قضاء عادل ونزيه، وبحكم مسؤوليتي لن أنأى بنفسي عن معالجة الأزمة، هناك مخرج لكن نحتاج وقتا».