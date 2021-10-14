مها أنور: أكثر شيء يزيد الدعم النفسي لمريض السرطان الإيمان بالله

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قالت الدكتورة مها أنور، محاربة سرطان الثدي، ومؤسسة مبادرة «زراعي خط أحمر»، إن الطبيب لا يجب أن يخبر مريض السرطان بكافة تفاصيل مرضه، لأن المريض قد لا يستطيع أن يواجه هذا الأمر، وتسوء حالته النفسية.

وتابعت «أنور»، خلال حوارها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن أكثر شيء يزيد الدعم النفسي لمريض السرطان هو الإيمان بالله عز وجل، معقبة: «طول ما أنت مؤمن بربنا، هتقدر تتحمل وتواجه السرطان وأي مرض أو أي مشكلة».

ولفتت إلى أن مريض السرطان عندما يقوم بإزالة الصدر يقوم بإزالة الغدد الليمفاوية، قد يتعرض لأي ضررفي زراعه لأي سبب، لأن هذه الغدد تحافظ على الذراع، وإزالتها تؤدي إلى سمنة الزراع، وهذا المرض ليس له علاج، وقد ينتهي الأمر بإزالة الزراع.