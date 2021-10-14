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وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة قد تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

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وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة قد تهدد تعافي الاقتصاد العالمي وكالة الطاقة الدولية: أزمة الطاقة قد تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، وقد تؤجج التضخم وتبطئ التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.

وقفزت النفط والغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة لأعلى مستوياتها في عدة سنوات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية في ظل تفشي نقص الطاقة في آسيا وأوروبا.

وقالت الوكالة في تقرير شهري بشأن النفط «الارتفاع القياسي في أسعار الفحم والغاز علاوة على انتشار انقطاع الكهرباء يدفع قطاع الطاقة والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى التحول إلى النفط».

وأضافت «ارتفاع أسعار الطاقة يزيد أيضا الضغوط التضخمية وهو ما قد يؤدي، إلى جانب انقطاع الكهرباء، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتباطؤ تعافي الاقتصاد».

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس أنه نتيجة لذلك، من المتوقع الآن أن يتعافى الطلب العالمي على الخام في العام القادم إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وزادت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على الخام بمقدار 170 ألف برميل يوميًا هذا العام، و210 آلاف برميل يوميا في 2022.

المصرى اليوم

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