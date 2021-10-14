«برشلونة» يكشف تفاصيل إصابة «أراوخو» وموعد التجديد لـ«بيدرى وفاتى»

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أصدر نادى برشلونة بيانًا بشأن إصابة رونالد أراوخو، مدافع الفريق، خلال تواجده مع منتخب أوروجواى. وتعرض أراوخو لإصابة خلال المشاركة مع أوروجواى ضد الأرجنتين، الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وقال برشلونة، في بيان طبى: «أكدت الفحوصات التي أجراها القسم الطبى في منتخب أوروجواى معاناة لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو من إصابة في أوتار الركبة اليمنى». وأضاف النادى الكتالونى: «سيعود أراوخو إلى برشلونة كى يقوم القسم الطبى في النادى بتقييم إصابته». ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدورى الإسبانى.

وكشف تقرير صحفى إسبانى عن موعد إعلان نادى برشلونة تجديد عقدى الثنائى الشاب بيدرى وأنسو فاتى. وينتهى عقدا اللاعبين الصيف المقبل، ولدى برشلونة الحق في التمديد دون الحصول على موافقتهما، إلا أن إدارة النادى فضلت التفاوض حول عقود جديدة. ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اقترب من إنهاء توقيع اللاعبين على عقود جديدة مع البارسا.

وأشار البرنامج الإسبانى إلى أن لابورتا يخطط للإعلان عن العقود الجديدة بشكل رسمى في الجمعية العمومية لبرشلونة. ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما يقبع في المركز الأخير بمجموعته في دورى أبطال أوروبا. وتعرض رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، لإصابة خلال المشاركة مع أوروجواى ضد الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. وشارك أراوخو في المباراة لمدة 72 دقيقة وقدم أداءً جيدًا، قبل أن يضطر للمغادرة في الشوط الثانى.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أراوخو شعر ببعض الآلام في الفخذ اليمنى، لذا طلب التغيير أثناء المباراة. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أراوخو شُوهد يضع الثلج على منطقة الإصابة عقب نهاية المباراة.

وأوضحت أنه لم تتحدد حتى الآن مدة غياب اللاعب الأوروجوايانى عن المباريات بسبب الإصابة، التي تأتى بمثابة ضربة لبرشلونة، الذي يعتمد على اللاعب بكثرة مؤخرًا.

يُذكر أن منتخب الأرجنتين يحتل المركز الثانى في التصفيات برصيد 22 نقطة، خلف البرازيل صاحبة الصدارة بـ6 نقاط، فيما خسرت أوروجواى لأول مرة في 8 مباريات لتتراجع إلى المركز الرابع في التصفيات. ويبحث نادى نيوكاسل عن التعاقد مع لاعب جديد في خط الدفاع خلال الميركاتو الشتوى المقبل. ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن نيوكاسل يبحث عن قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى، ويوافق ناديه على رحيله في يناير المقبل.

ووجد النادى الإنجليزى ضالته في الفرنسى كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة، الذي بات مؤخرًا خارج حسابات المدرب رونالد كومان لصالح إريك جارسيا، ورونالد أراوخو. وأشارت إلى أن نيوكاسل الذي بات أحد أقوى الأندية اقتصاديًا في العالم، عقب انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودى، يسعى للقيام باستثمار بسيط في الشتاء. وسيكون الاستثمار الرئيسى للنادى الإنجليزى في الصيف المقبل، عقب الاستقرار على المدرب الذي سيقود مشروع نيوكاسل. وأوضحت أن إدارة برشلونة لن تمانع في رحيل لينجليت بتكلفة منخفضة، بعد أن أصبح المدافع الرابع في الفريق، وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للنادى الكتالونى. وقالت «سبورت» إن نادى روما الإيطالى سبق أن طلب التعاقد مع لينجليت في الصيف الماضى، لكن اللاعب اختار البقاء في برشلونة.