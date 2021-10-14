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«سترلينج» يشترط اللعب أساسيًا لبدء محادثات التجديد مع «مانشستر سيتى»

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«سترلينج» يشترط اللعب أساسيًا لبدء محادثات التجديد مع «مانشستر سيتى» «سترلينج» يشترط اللعب أساسيًا لبدء محادثات التجديد مع «مانشستر سيتى»

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وضع الإنجليزى، رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتى، شرطًا من أجل بدء محادثات تجديد عقده مع السيتيزينز. وينتهى عقد سترلينج مع السيتى في صيف 2023، لكن اللاعب الإنجليزى فقد مكانه مؤخرًا في التشكيلة الأساسية للمدرب بيب جوارديولا.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن سترلينج يريد التأكد أولًا من عودته إلى حسابات جوارديولا، قبل بدء التفاوض على العقد الجديد مع مانشستر سيتى. وأشارت إلى أن برشلونة يراقب وضعية سترلينج داخل مانشستر سيتى، وينتظر فرصة الانقضاض على الصفقة في حالة فشل مفاوضات التجديد.

وذكرت «ذا صن» أن سترلينج بدأ 4 مباريات فقط هذا الموسم من أصل 11 خاضها الفريق الإنجليزى في مختلف البطولات. وكان التعاقد مع جاك جريليش من أستون فيلا سببًا رئيسيًا في قلة وقت المشاركة لسترلينج مع مانشستر سيتى هذا الموسم.

وتحدثت تقارير إنجليزية عن موقف مانشستر سيتى، من بيع نجمه رحيم سترلينج في الميركانو الشتوى المقبل، بعد ارتباط اسمه ببرشلونة. وبحسب صحيفة «ذا صن»، فإن المان سيتى سيرفض أي عرض لرحيل سترلينج في يناير المقبل.

وذكرت أن الفريق الإنجليزى سيحاول إقناع رحيم سترلينج بتجديد عقده، الذي ينتهى في صيف 2023. وتوقفت مفاوضات التجديد بين مانشستر سيتى وسترلينج، مما أثار التساؤلات بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة أنه يتواجد مع السماوى منذ 6 سنوات. وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن برشلونة يراقب وضعية سترلينج، وقد يتحرك العملاق الكتالونى لاستعارته في الشتاء. يذكر أن رحيم سترلينج أبدى رغبته من قبل في الانتقال لإسبانيا، وهو الأمر الذي يرغب برشلونة في استغلاله لضم اللاعب.

المصرى اليوم

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