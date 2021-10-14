«راموس» يستعد لظهوره الأول فى باريس.. وبوكيتينو لميسى وراموس ونيمار: انزلوا إلى أرض الواقع

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بات سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، جاهزًا لتسجيل مشاركته الأولى مع الفريق الفرنسى. وذكرت صحيفة لو باريزيان أن راموس، الذي انضم إلى باريس في الميركاتو الماضى، قد يكون جاهزًا للظهور في قائمة الفريق لخوض مباراة آنجيه، في الدورى الفرنسى.

وأضافت أن باريس سيفتقد العديد من لاعبيه الدوليين في أمريكا الجنوبية مثل ميسى، نيمار، دى ماريا، ماركينيوس، باريديس وكيلور نافاس لارتباطهم مع منتخبات بلادهم بمباريات خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، في التصفيات المؤهلة للمونديال. وأشارت «لذا يمكن للمدير الفنى لسان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، استدعاء راموس وخوان بيرنات للانضمام إلى فريقه، حيث عاد الثنائى من الإصابة». ولم يشارك راموس في أي مباراة بالقميص الباريسى منذ انضمامه قادمًا من ريال مدريد بسبب إصابة عضلية في الساق، بينما يغيب بيرنات منذ أكثر من عام كامل لإصابته بقطع في الرباط الصليبى.

وجه ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان رسالة جادة وحاسمة للإسبانى المخضرم، سيرجيو راموس، مدافع الفريق. وصرح بوكيتينو في مقابلة مع قناة «موفيستار» الإسبانية: «ربما يكون واقع سيرجيو راموس مختلفًا عن واقع 2014». أضاف المدرب الأرجنتينى: «اللاعبون الكبار مثل راموس وميسى ونيمار، أبطال رائعون، لكن عليهم التأقلم على الواقع». وأشار ماوريسيو: «نضع في اعتبارنا جميعًا أنهم كانوا الأفضل، لكن يجب أن يستعيدوا مستواهم، وقتها، يمكننا بالطبع إنجاز أي شىء».

واستطرد: «لقد بدأوا معركة المنافسة مع زملائهم، للوصول لأفضل مستوى، يجب أن تكون أوركسترا الفريق جيدة». وأوضح المدير الفنى لسان جيرمان «أكثر ما يقدره النجوم الكبار هو التعامل بعفوية، يمكن إنشاء علاقة ثقة بحيث لا يتردد المدرب في إبداء رأيه في اللاعب، والعكس صحيح». وختم بوكيتينو تصريحاته في هذا الشأن «يجب على المدرب أن يسعى للاندماج مع اللاعب وألا يخدعه». يذكر أن سيرجيو راموس انضم إلى سان جيرمان صيف العام الجارى في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد الإسبانى، لكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب إصاباته العضلية.