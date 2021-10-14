«تشيلسى» يبدأ مفاوضات استعادة «هازارد»

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أشارت تقارير إنجليزية إلى إجراء تشيلسى محادثات مع ريال مدريد بشأن عودة النجم البلجيكى إيدين هازارد من جديد إلى صفوف البلوز، إلا أن الميرنجى يرغب في إقحام ريس جيمس في الصفقة.

ويثق رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسى، بأن هازارد، البالغ من العمر 30 عامًا، بإمكانه أن يصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في أوروبا من جديد في حال عاد إلى قلعة ستامفورد بريدج. وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المحادثات بدأت بالفعل مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وأن هازارد حريص على إتمام ذلك الانتقال. ويرحب تشيلسى بدفع 35 مليون إسترلينى لاستعادة هازارد من جديد، ويرى ريال مدريد في ذلك فرصة جيدة للتخلص من اللاعب البلجيكى الذي عانى من الإصابات الواحدة تلو الأخرى منذ وصوله إلى الفريق الملكى، إلا أن الملكى يرغب في الحصول على خدمات جيمس أيضًا كجزء من الصفقة.

يُخطط نادى تشيلسى للتعاقد مع حارس سابق في صفوف مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وكان الحارس الأرجنتينى سيرجيو روميرو قد رحل عن الشياطين الحمر هذا الصيف عقب انتهاء عقده. ووفقًا لصحيفة «ديلى ميل»، فإن تشيلسى يبحث عن حارس ثالث مع إدوارد ميندى وكيبا أريزابالاجا. ويستهدف الألمانى توماس توخيل، مدرب البلوز، ضم سيرجيو روميرو في صفقة مجانية. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن روميرو سيكون الحارس الثالث لتشيلسى، عقب رحيل ويلى كاباليرو، لإضافة المزيد من التنافس في هذا المركز. وأوضحت «ديلى ميل» أن روميرو أثبت قدراته مع مانشستر يونايتد، بعد أن خرج بشباك نظيفة 39 مرة خلال 69 مباراة.

إدين هازارد - صورة أرشيفية

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن أرسنال مهتم بضم مهاجم تشيلسى تامى أبراهام في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقًا لما ذكره موقع «ذا أثليتيك»، يعتبر مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا من المعجبين بقدرات أبراهام، الذي فقد مكانه الأساسى في تشيلسى منذ قدوم المدرب الألمانى توماس توخيل.

لكن الموقع أكد في الوقت ذاته أن أرسنال لن يتقدم بعرض لضم أبراهام، قبل التخلى عن مهاجميه، الفرنسى ألكسندر لاكازيت، والإنجليزى إيدى نكيتياه. ويريد تشيلسى الاستغناء عن المهاجم الإنجليزى الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن لم يتقدم أي نادٍ بعرض لضمه، نظرًا لارتفاع القيمة التي يطلبها تشيلسى (40 مليون جنيه إسترلينى).

وفى حال أراد أرسنال ضم أبراهام فإنه سيتقدم بعرض لاستعارته لمدة 12 شهرًا، مع الحصول على خيار ضمه نهائيًا عند انتهاء العقد. وفى وقت أبدى فيه كريستال بالاس رغبته في ضم نكيتياه، يريد أرسنال الاستغناء عن لاكازيت هذا الصيف، خشية التخلى عنه مجانًا الصيف المقبل، عندما ينتهى عقده.