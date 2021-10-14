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«دالوت»: لم أكن سعيدًا بمشاهدة «رونالدو» أول مرة

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«دالوت»: لم أكن سعيدًا بمشاهدة «رونالدو» أول مرة «دالوت»: لم أكن سعيدًا بمشاهدة «رونالدو» أول مرة

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أكد ديوجو دالوت، مدافع مانشستر يونايتد، أنه يستمتع بكل فرصة للعب مع مواطنه وزميله كريستيانو رونالدو. وقال دالوت، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمى: «أول ذكرى لى عن رونالدو كانت خلال وجوده مع مانشستر يونايتد، حيث عرفت كل شىء عنه وأعجبت حقًا بالطريقة التي يلعب بها».

وأضاف: «لقد تحدثت عدة مرات عن كريستيانو، لقد كان مرجعًا كبيرًا بالنسبة لى وأنا أنمو كلاعب، ثم أتيحت لى الفرصة لمقابلته في ، والآن أصبح زميلى في الفريق».

وتابع: «إن مزاملة رونالدو إنجاز جيد جدًا بالنسبة لى أيضًا لأنه عندما تكبر تريد أن تلعب مع الأفضل، واللعب مع الأفضل لحظة فخر كبيرة في مسيرتى».

وواصل: «فى البرتغال الجميع يعرف رونالدو، والجميع يتابعه وكان له تأثير كبير، إنه لاعب من مستوى آخر، شىء لا يمكننا وصفه بالكلمات، عليك فقط الاستمتاع لأنه لايزال يلعب، وأنا سعيد جدًا لأنه هنا الآن».

وكان دالوت حاضرا في ملعب دراجو عندما أطلق رونالدو تسديدة صاروخية من 40 ياردة ضد بورتو في ربع نهائى دورى أبطال أوروبا في إبريل 2009.

ويقول دالوت عن تلك الواقعة: «رأيت رونالدو للمرة الأولى في بورتو عندما سجل هذا الهدف من مسافة 100 ياردة تقريبًا (يضحك)». واستمر: «كنت في المدرجات خلف المرمى ولم أكن سعيدًا لأننى كنت أشجع بورتو، لكن هذه ذكرياتى لأول مرة رأيته في الحقيقة».

وقال: «حاولت الوصول إلى رونالدو عندما كنت طفلا، وكان يلعب مع المنتخب، لكن ذاكرتى الأولى معه هي تلك المباراة، وبعد ذلك أصبحت أشاهده على الإنترنت في مقاطع الفيديو مثل أي شخص آخر».

المصرى اليوم

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