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«سيرجيو روميرو» يعود إلى الدورى الإيطالى

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«سيرجيو روميرو» يعود إلى الدورى الإيطالى «سيرجيو روميرو» يعود إلى الدورى الإيطالى

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عاد الأرجنتينى سيرجيو روميرو، الحارس السابق لمانشستر يونايتد، إلى الدورى الإيطالى بشكل رسمى. ولعب روميرو في الدورى الإيطالى سابقا ضمن صفوف فريق سامبدوريا من 2011 حتى 2015، وخاض معه 71 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية. وكتب نادى فينيزيا الإيطالى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «(الحارس) سيرجيو روميرو وصل إلينا في صفقة مجانية».

سيرجيو روميرو - صورة أرشيفية

وتابع: «روميرو صاحب الـ 34 عاما يعد أكثر الحراس مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب الأرجنتين، وقد لعب لنادى مانشستر يونايتد في المواسم الـ 6 الماضية» حتى انتهاء عقده في الصيف الماضى. وعلى المستوى الدولى خاض روميرو 96 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2009، بينما جاءت آخر مشاركة له في أكتوبر 2018. جدير بالذكر أن روميرو بدأ مسيرته الاحترافية في نادى راسينج الأرجنتينى عام 2006، وكانت تجربته الأوروبية الأولى في نادى ألكامار الهولندى في العام التالى.

المصرى اليوم

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