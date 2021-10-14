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الملتقى السابع للمرأة الريفية بثقافة بني سويف

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الملتقى السابع للمرأة الريفية بثقافة بني سويف الملتقى السابع للمرأة الريفية بثقافة بني سويف

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إيماناً بدور المرأة في المساهمة في عملية التنمية المستدامة، وبرعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالا بيوم المرأة الريفية، حيث استقبلت قرية بني عدي بفرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، الملتقى السابع للمرأة الريفية، والذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة بلإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

تضمنت الفعاليات ورشة بعنوان «أهم مشكلات وقضايا المرأة الريفية في الفترة الراهنة» قدمتها سهام بشاى عضو مجلس النواب، والتي قالت أن المرأة في الريف تتعرض لظلم كبير لأنها مهدرَة الحق بسبب الجهل والبعد عن الدين وغياب الوعي الثقافي، حيث أن بعض القرى بالريف تقوم بحرمان المرأة من ميراثها بعد وفاة والدها أو زوجها، بجانب عدم مشاركتها في إبداء الرأي، وترجع معاناة المرأة الريفية إلى الجهل الذي ساد الريف منذ زمن طويل والذى يتحكم فيه تحت ما يسمي بالعادات والتقاليد والموروثات الخاطئة.

جاء ذلك بالتوازي مع ورشة أشغال حلى بالخرز للمدربة سماح فاروق، وورشة تجربتي للرائدات الريفيات وتكريمهن، وهن شربات طه حسان عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية بهبشين، د. سناء أحمد محمد عبدالجواد ماجيستير القانون العام عابرة من محو الأمية، علوة أحمد محمد، جاء ذلك بحضور على يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة ناص.

المصرى اليوم

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