«فلتت مني».. بعد أنباء اصابتها دينا الشريني تكشف عن أغنية جديدة بمشاركة حسن أبوالروس بـ«الجونة السينمائي»

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كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن طرحها أغنية جديدة بعنوان «فلتت مننا»، غدا، بمشاركة الفنان حسن أبوالروس خلال تواجدهما بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

ونشرت «الشربيني» صورة بوستر الاغنية عبر «إنستجرام» :«فلتت مننا بكرة الساعة 3 استنونا، فلتت مني».

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني أصيبت الفنانة في قدمها، وهذا قبل بدء حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي،وظهرت «دينا» خلال إحدى الصور المتداولة، وهي تعاني من إصابة في قدمها، دون معرفة سبب هذا الأمر، أو توقيت حدوثه