أخبار عاجلة

"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة -
أمطار خفيفة على السواحل.. الأرصاد نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد -
روسيا.. سائق يخفي جريمة دهسه رجلا بطريقة مبتكرة والشرطة يكشف ما أخفاه -
الاستعدادات لانطلاق مؤتمر "دعم ليبيا" في طرابلس -
ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري -
"صيغة موسكو" حول أفغانستان تدعو طالبان لتبني سياسات معتدلة.. هل تستجيب؟ -
تواصل احتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية -
فيديو.. تزويد مقاتلات سو-24 و سو-30 بالوقود في الجو -
منتدى فالداي يناقش الوضع في أفغانستان وسياسات واشنطن إزاء أزمات الشرق الأوسط -
تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«فلتت مني».. بعد أنباء اصابتها دينا الشريني تكشف عن أغنية جديدة بمشاركة حسن أبوالروس بـ«الجونة السينمائي»

Print
«فلتت مني».. بعد أنباء اصابتها دينا الشريني تكشف عن أغنية جديدة بمشاركة حسن أبوالروس بـ«الجونة السينمائي» «فلتت مني».. بعد أنباء اصابتها دينا الشريني تكشف عن أغنية جديدة بمشاركة حسن أبوالروس بـ«الجونة السينمائي»

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن طرحها أغنية جديدة بعنوان «فلتت مننا»، غدا، بمشاركة الفنان حسن أبوالروس خلال تواجدهما بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.
ونشرت «الشربيني» صورة بوستر الاغنية عبر «إنستجرام» :«فلتت مننا بكرة الساعة 3 استنونا، فلتت مني».

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني أصيبت الفنانة في قدمها، وهذا قبل بدء حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي،وظهرت «دينا» خلال إحدى الصور المتداولة، وهي تعاني من إصابة في قدمها، دون معرفة سبب هذا الأمر، أو توقيت حدوثه

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حبس عصابة ترويج المخدرات في القناطر الخيرية

حبس عصابة ترويج المخدرات في القناطر الخيرية

مياه المنيا: متابعات ميدانية للمحطات ومصنع عروس الصعيد

مياه المنيا: متابعات ميدانية للمحطات ومصنع عروس الصعيد

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بشبين القناطر

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بشبين القناطر