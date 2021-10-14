مهرجان الجونة السينمائي 2021 .. بث مباشر

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ينطلق بعد قليل مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة.

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 اليوم الخميس على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.

ومن بين الفنانين المقرر حضورهم «جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم».

وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في مصر.

وقبل افتتاح المهرجان بيوم اندلع ماس كهربائى فى أحد المحال التجارية القريبة من ساحة مسرح بلازا، التى كان مقررًا أن يُقام عليها حفلا الافتتاح والختام، وسرعان ما أدى الماس إلى اندلاع حريق محدود، تصاعدت ألسنة لهبه رويدًا بمرور الوقت، ووقف الجميع عاجزين عن إخماده.

لكن تصريحات المسئولين في مهرجان الجونة السينمائي 2021 أكدت أن الأضرار طفيفة.