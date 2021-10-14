وزارة الرياضة: رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100%

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في مواجهتي ربع النهائي من دوري أبطال آسيا

أعلنت وزارة الرياضة أنه بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة، والتي ستستضيفها المملكة السبت المقبل 16 أكتوبر 2021م بالعاصمة الرياض.

وسيكون الحضور الجماهيري لتلك المباريات مقتصراً على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاماً) والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقاً لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق "توكلنا"، مع أهمية التزام كافة الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظاً على سلامة الجميع.