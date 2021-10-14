«نصر أكتوبر وتاريخ أبطاله» بـ«ثقافة الأقصر»

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، والتي تهدف إلى تعريف الاجيال الصغيرة والنشىء بتاريخ الوطن، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان «نصر أكتوبر وتاريخ أبطاله» ألقاتها أماني عبدالمسيح، وأشارت إلى أن مصر غنية بثرواتها ونيلها وخيراتها، وأوضحت أن مصر خاضت ثورات وحروب من أجل تحرير الأرض، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان «الانفجار السكاني المشكلة والحل»، تحدثت وردة حسن، عن زيادة الإنتاج والبحث عن مورد جديد والحد من الزيادة السكانية.

أقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان «ذكرى عابرة»، بجانب محاضرة بعنوان «علم الذرة بين القرآن والعلم»، أوضح حسب الله أحمد قيمة العلم في القرآن، وبداية العلم منذ الخلق الأول مع سيدنا آدم عليه السلام، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها هشام النحاس، وأقام قصر ثقافة إسنا ورشة فنون تشكيلية تصميم عروسة المولد النبوي نفذتها رشا عبدالحميد.

نظم قصر ثقافة حسن فتحي ورشة حكي بعنوان «الابتسامة رسالة السلام» سردتها سلوى جودة، موضحة أن الابتسامة هي اللغة التي يفهمها جميع الشعوب دون ترجمة، وهي مفتاح القلوب، كما عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان «ذكرى المولد النبوي الشريف» تحدث محمد عبدالنبي عن ذكري مولد النبي، وأخلاقه ومواقفه التي تظهر الرحمة، ونفذ قصر ثقافة أرمنت قراءة لكتاب «حول التدين والتطرف» للكاتب نجيب محفوظ ناقشه عمرو عبدالصبور، وأقام قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، بجانب محاضرة بعنوان «جيش مصر العظيم» أوضح خلالها العادلي حسان، أن جيش مصر هو خير أجناد الأرض، كما عقدت ورشة حكي عن «الرئيس السادات» تحدث محمد إبراهيم فيها عن المناصب القيادية التي تولاها، وإنجازاته وبطولاته في حرب أكتوبر المجيدة، بينما أقامة مكتبة الرياينة الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها حسنية محمد والطالبة رحمة أحمد.