محافظ أسوان: سحب المحال غير المستغلة في 14 سويقة قديمة

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة شملت مناطق أطلس والبشارية، وأيضاً طريق خان أسوان والسماد والجيش وكسر الحجر والشواربى الجديد وشرق البندر والحدادين والنفق، بالإضافة إلى سوق الخميس لليوم الواحد بنطاق شرق مزلقان شارع المطار، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية .

وأثناء تفقده لسوق الخميس قرر اللواء أشرف عطية سحب جميع المحلات التي لم يتم إستغلالها من المؤجرين لها منذ عام 2003 بداخل 13 سويقة موزعة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، بالإضافة إلى سويقة بيع الأسماك وطرحها من جديد على مستأجرين جادين بعد رفع كفاءة هذه السويقات لتفريغ المدينة من الباعة الجائلين، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب نقل السوق، وأيضاً سوق الجمعة إلى أحد الشوارع الجانبية بمنطقة البشارية بالتواكب مع نقل الباعة الجائلين إلى السويقة الجديدة بنفس المنطقة والتى ستضم 100 «باكية» بعد الحصر النهائي، وإجراء القرعة العلنية بكل عدالة وشفافية، وخاصة أنه سيكون مدعم بدورات المياه العمومية والخدمات الأخرى، فضلاً عن رفع كفاءة حديقة الجيش بالمنطقة وتزويدها بنافورة وكافتيريا وألعاب أطفال وبرجولات ودورة مياه عمومية ومضمار لسباق الدرجات، وهو الذي يتوازى مع إقامة بايكات لتجار الخردة بالمنطقة.