أخبار عاجلة

"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة -
أمطار خفيفة على السواحل.. الأرصاد نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد -
روسيا.. سائق يخفي جريمة دهسه رجلا بطريقة مبتكرة والشرطة يكشف ما أخفاه -
الاستعدادات لانطلاق مؤتمر "دعم ليبيا" في طرابلس -
ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري -
"صيغة موسكو" حول أفغانستان تدعو طالبان لتبني سياسات معتدلة.. هل تستجيب؟ -
تواصل احتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية -
فيديو.. تزويد مقاتلات سو-24 و سو-30 بالوقود في الجو -
منتدى فالداي يناقش الوضع في أفغانستان وسياسات واشنطن إزاء أزمات الشرق الأوسط -
تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ أسوان: سحب المحال غير المستغلة في 14 سويقة قديمة

Print
محافظ أسوان: سحب المحال غير المستغلة في 14 سويقة قديمة محافظ أسوان: سحب المحال غير المستغلة في 14 سويقة قديمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة شملت مناطق أطلس والبشارية، وأيضاً طريق خان أسوان والسماد والجيش وكسر الحجر والشواربى الجديد وشرق البندر والحدادين والنفق، بالإضافة إلى سوق الخميس لليوم الواحد بنطاق شرق مزلقان شارع المطار، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية .

وأثناء تفقده لسوق الخميس قرر اللواء أشرف عطية سحب جميع المحلات التي لم يتم إستغلالها من المؤجرين لها منذ عام 2003 بداخل 13 سويقة موزعة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، بالإضافة إلى سويقة بيع الأسماك وطرحها من جديد على مستأجرين جادين بعد رفع كفاءة هذه السويقات لتفريغ المدينة من الباعة الجائلين، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد للحد من انتشار ، بجانب نقل السوق، وأيضاً سوق الجمعة إلى أحد الشوارع الجانبية بمنطقة البشارية بالتواكب مع نقل الباعة الجائلين إلى السويقة الجديدة بنفس المنطقة والتى ستضم 100 «باكية» بعد الحصر النهائي، وإجراء القرعة العلنية بكل عدالة وشفافية، وخاصة أنه سيكون مدعم بدورات المياه العمومية والخدمات الأخرى، فضلاً عن رفع كفاءة حديقة الجيش بالمنطقة وتزويدها بنافورة وكافتيريا وألعاب أطفال وبرجولات ودورة مياه عمومية ومضمار لسباق الدرجات، وهو الذي يتوازى مع إقامة بايكات لتجار الخردة بالمنطقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بوتين يوافق على مقترح حكومي لفرض عطلة مدفوعة الأجر للحد من الانتشار القياسي لفيروس كورونا

بوتين يوافق على مقترح حكومي لفرض عطلة مدفوعة الأجر للحد من الانتشار القياسي لفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا

43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا