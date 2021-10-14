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قيس سعيد يبلغ السفير الأمريكي استياء بلاده من مناقشة الأوضاع التونسية في الكونجرس

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قيس سعيد يبلغ السفير الأمريكي استياء بلاده من مناقشة الأوضاع التونسية في الكونجرس قيس سعيد يبلغ السفير الأمريكي استياء بلاده من مناقشة الأوضاع التونسية في الكونجرس

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، السيّد دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وأبلغ رئيس الجمهورية السفير الأمريكي استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونجرس الأمريكي.

كما أشار رئيس الدولة إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج.

وكان هذا اللقاء فرصة، أيضا، لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يُشيعها أعداء الديمقراطية.

المصرى اليوم

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