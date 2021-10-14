أخبار عاجلة

"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة -
أمطار خفيفة على السواحل.. الأرصاد نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد -
روسيا.. سائق يخفي جريمة دهسه رجلا بطريقة مبتكرة والشرطة يكشف ما أخفاه -
الاستعدادات لانطلاق مؤتمر "دعم ليبيا" في طرابلس -
ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري -
"صيغة موسكو" حول أفغانستان تدعو طالبان لتبني سياسات معتدلة.. هل تستجيب؟ -
تواصل احتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية -
فيديو.. تزويد مقاتلات سو-24 و سو-30 بالوقود في الجو -
منتدى فالداي يناقش الوضع في أفغانستان وسياسات واشنطن إزاء أزمات الشرق الأوسط -
تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ميقاتي: توترات لبنان لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي

Print
ميقاتي: توترات لبنان لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي ميقاتي: توترات لبنان لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن التوترات التي مر بها لبنان لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي.

وأضاف في تصريحات، اليوم الخميس، أن اللبنانية تكاد تنتهي من إعداد الأرقام للبدء في محادثات رسمية مع صندوق النقد.

وذكر أنه سيتم الاتفاق على رقم موحد للخسائر التي سيتحملها القطاع المالي لتقديمه إلى صندوق النقد.

ومطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة بخصوص سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
واشنطن تدعو الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لإنهاء القتال وبدء المحادثات فورا

واشنطن تدعو الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لإنهاء القتال وبدء المحادثات فورا

ميقاتي يعلن إنجاز الحكومة اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد

ميقاتي يعلن إنجاز الحكومة اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد

الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال

الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للاقتصاد

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للاقتصاد