ميقاتي: توترات لبنان لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي

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قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن التوترات التي مر بها لبنان لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي.

وأضاف في تصريحات، اليوم الخميس، أن الحكومة اللبنانية تكاد تنتهي من إعداد الأرقام للبدء في محادثات رسمية مع صندوق النقد.

وذكر أنه سيتم الاتفاق على رقم موحد للخسائر التي سيتحملها القطاع المالي لتقديمه إلى صندوق النقد.

ومطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة بخصوص سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.